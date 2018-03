Grippe-Welle erreicht Höchststand seit 2001: Zwei Tote

Die Grippe-Welle in Brandenburg hat einen neuen Höchststand seit Beginn der Zählungen im Jahr 2001 erreicht. Seit Anfang Januar wurden bereits 4471 Fälle gemeldet, wie das Potsdamer Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Zudem kamen zwei Menschen durch Grippe ums Leben.

Allein in der neunten Kalenderwoche kamen 1147 neue Fälle dazu. In der Vorwoche waren nach aktualisierten Angaben 937 Fälle gemeldet worden. Zum Vergleich: In dem bereits schweren Grippejahr 2017 wurden 4130 Fälle erfasst - die meisten davon zu Anfang des Jahres. In der Saison 2016/17 waren sechs Todesfälle zu beklagen.