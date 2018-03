dpa

Mark Forster und Ed Sheeran für Echo nominiert

Künstler wie Mark Forster, The Kelly Family und Die Toten Hosen sind für den diesjährigen Deutschen Musikpreis Echo nominiert. Dies teilte die Deutsche Phono-Akademie am Donnerstag mit. Popstar Ed Sheeran hat es gleich vier Mal auf die Shortlist geschafft. Bestätigt wurden auch die ersten Live Acts. So wird Rita Ora auftreten - als Solokünstlerin und im Duett mit Liam Payne. Ebenso treten Jason Derulo und Helene Fischer auf.

Seit Donnerstag können 550 Jury-Mitglieder über die Nominierten abstimmen. Die Preisverleihung ist am 12. April in der Messe Berlin. Seit 1992 wird der Echo von der Deutschen Phono-Akademie, dem Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) vergeben.

