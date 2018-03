dpa

Zweitligist Union verlängert Vertrag mit Parensen

Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler Michael Parensen hat am Donnerstag einen neuen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Union bis 2019 unterschrieben. Das gab der Verein bekannt. Parensen, der im Januar 2009 an die Alte Försterei gewechselt war, ist der mit Abstand dienstälteste Profi in den Reihen der Köpenicker. Er absolvierte bislang 221 Pflichtspiele für Union, davon 195 in der 2. Bundesliga.

«Michael ist ein Mentalitätsspieler, der unserer Mannschaft sehr gut tut. Er lebt in beeindruckender Weise vor, dass es sich lohnt, für seine Ziele zu kämpfen», kommentierte Helmut Schulte, Leiter der Lizenzspielerabteilung, die Vertragsverlängerung mit Michael Parensen.

Nach einer Knieverletzung aus dem Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern absolviert Parensen derzeit ein Reha-Programm.

