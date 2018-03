Dardai und Preetz verteidigen Ersatz-Keeper Klinsmann

Vor dem Heimspiel von Hertha BSC gegen den SC Freiburg am Samstag um 1530 Uhr versuchen Trainer Pal Dardai und Manager Michael Preetz die Aufregung um den dritten Torwart Jonathan Klinsmann einzudämmen.

Berlin (dpa) - Zwar steht Hertha BSC am Samstag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr) im Olympiastadion vor einem wichtigen Spiel, vorherrschendes Thema beim Berliner Bundesligisten ist aber Torhüter Nummer drei, Jonathan Klinsmann. Nachdem das Team von Trainer Pal Dardai in den vergangenen drei Partien nur einen Punkt geholt hatte, beträgt der Vorsprung auf Relegationsrang 16 nur noch sechs Zähler - ein Heimspielsieg für den Tabellen-Elften ist Pflicht. Hauptthema ist aber der Sohn des berühmten Vaters.

Nachdem Torwarttrainer Zsolt Petry am Dienstag Jonathan Klinsmann ungewöhnlich deutlich kritisiert hatte, war das Medienecho groß - gar nicht im Sinne des Clubs. Unter anderem hatte Petry die «zu lockere» Einstellung des Sohnes des früheren Bundestrainers bemängelt. Darauf reagierten am Donnerstag sowohl Dardai als auch Manager Michael Preetz. Sie sprangen für Klinsman junior in die Bresche.

«Wir wussten immer, dass wir mit Jonathan Klinsmann Zeit und Geduld brauchen. Wir sind in einer Situation, in der der wir uns in den nächsten Wochen und Monaten eine Menge Gedanken über die neue Saison machen», sagte Preetz. Die Konstellation im Tor sei eine besondere. «Mit Rune Jarstein und Thomas Kraft haben wir zwei Torhüter, die völlig zu Recht den Status der Nummer eins und zwei haben», sagte Preetz. «Dahinter haben wir eine Batterie an jungen Burschen.»