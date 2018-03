Verletzte bei Verkehrsunfall: Jugendlicher im Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall in Weißensee (Pankow) sind vier Menschen verletzt worden, davon ein Jugendlicher schwer. Eine 55-Jährige Autofahrerin habe am Mittwochabend in der Rennbahnstraße beim Fahrbahnwechsel ein anderes Auto übersehen und sei mit ihm zusammengestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Wagen des 19 Jahre alten Fahrers wurde dadurch auf ein geparktes Auto geschoben. Der 19-Jährige sowie ein 20 Jahre alter Begleiter erlitten wie die 55-Jährige leichte Verletzungen. Ein 17-jähriger Mitfahrer im zweiten Pkw verletzte sich am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

