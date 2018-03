Landesregierungen wollen mit Bahnspitze beraten

Die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg wollen bei ihrer nächsten gemeinsamen Kabinettssitzung mit der Spitze der Bahn über die Schieneninfrastruktur beraten. Zum Auftakt würden bei dem Treffen am 13. März in Schloss Neuhardenberg Bahn-Chef Richard Lutz und der Vorstand für Infrastruktur, Ronald Pofalla, erwartet, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die beiden Bundesländer hatten wiederholt Druck gemacht, um eine bessere Anbindung der Region mit Polen zu erreichen. Zudem dürften die zunehmenden Pendlerströme und die Anbindung des Großflughafens BER eine Rolle spielen. Geleitet wird die Sitzung von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (beide SPD).

Weitere Themen der Kabinettssitzung sind bezahlbarer Wohnraum, der Fachkräftenachwuchs und die digitale Infrastruktur. Auch die Abwehr der Afrikanischen Schweinepest, das Fontanejahr und die Innere Sicherheit sollen zur Sprache kommen.

