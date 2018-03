dpa

Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall in Berlin-Prenzlauer Berg schwer verletzt. Der 56-Jährige war am Mittwochabend auf der Grellstraße unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann überfuhr die Bordsteinkante des Mittelstreifens, streifte zwei Bäume und blieb dann an einem dritten Baum stehen. Er kam mit schweren Gesichtsverletzungen in eine Klinik. Laut Polizei gab es Anzeichen dafür, dass der Mann betrunken war.

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. März 2018 07:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen