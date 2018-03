dpa

Fitz und Schweighöfer suchen Hipster als Komparsen

Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer suchen Männer zwischen 25 und 45 Jahren als Komparsen. «Hipster müssen sie sein. Es ist ein geiles Motiv. Es lohnt sich. Wir suchen aber nur Männer. Für Frauen gibt es eine weitere Chance. Im April», sagt Schweighöfer zusammen mit Fitz in einem Video, das er auf seiner Facebookseite veröffentlicht hat. Gedreht werde am 22. März «in einem super coolen Motiv» in Berlin.

In dem Film wetteifern die zwei Hauptdarsteller - Fitz (43) und Schweighöfer (36) - darüber, wer länger ohne materiellen Besitz auskommt. Sie verfrachten all ihr Hab und Gut in eine Lagerhalle und dürfen 100 Tage lang nur jeweils eine Sache wieder zurückholen.

