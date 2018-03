Fluglärm-Gegner strahlen Landtag an

Mit einer Video-Projektion auf der Fassade des Potsdamer Landtagsschlosses haben Fluglärm-Gegner den Abgeordneten am Mittwochabend nach der Plenarsitzung «heimgeleuchtet». Mit ihrer Aktion wollten drei Anwohner-Initiativen daran erinnern, dass das Parlament vor fünf Jahren ein erfolgreiches Volksbegehren für eine auf acht Stunden verlängerte Nachtruhe am künftigen Hauptstadtflughafen BER angenommen hatte.

Danach soll die Landesregierung eine Verlängerung der Nachtruhe von derzeit fünf auf acht Stunden erreichen. Dies ist bislang am Widerstand des Miteigners Berlin gescheitert.

Videos von Mitgliedern der Landesregierung und Politikern mit ihren Äußerungen zum Nachtflugverbot wurden am Mittwochabend an die Fassade des Landtages projiziert. «Es hat sich in den vergangenen fünf Jahren nichts getan», sagte Initiativen-Sprecher Roland Skalla. Daran solle mit dieser Aktion erinnert werden.