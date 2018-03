dpa

Deutscher Chorverband bekommt neues Zentrum in Berlin

Mehr als eine Million Menschen singen in Deutschland im Chor, 15 000 Gesangsensembles sind im Verband organisiert: Jetzt bekommt der Deutsche Chorverband auch ein eigenes Zentrum in Berlin. Mit einem Kostenaufwand von 12,7 Millionen Euro entsteht im Bezirk Neukölln von April an bis Herbst 2019 das Deutsche Chorzentrum mit knapp 2000 Quadratametern Nutzfläche, zu dem Proberäume, Archiv, Büros und ein Musikkindergarten gehören werden.

Das Zentrum in der Karl-Marx-Straße schaffe Raum für Fort- und Weiterbildungsangebote und zum Austausch und zur Vernetzung, erklärte Alt-Bundespräsident Christian Wulff am Mittwoch anlässlich der offiziellen Baugenehmigung.

Das Projekt setze ein Zeichen für die Amateurmusik, erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), aus deren Etat 2,1 Millionen Euro Förderung kommen. Im Haus sollen auch das Hauptstadtbüro des Chorverbands sowie der Landesmusikrat Berlin unterkommen. Abgesichert wird die Finanzierung unter anderem mit weiteren langfristigen Mietverträgen.

