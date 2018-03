dpa

Mehr Züge auf Ost-West-Verbindung der BVG

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) werden künftig mehr Züge auf der wichtigen Ost-West-Verbindung der U-Bahn einsetzen. Im Zuge dieser Maßnahme werde unter anderem die Linie U3 dauerhaft zwischen den Bahnhöfen Warschauer Straße und Krumme Lanke verkehren, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe am Mittwoch mit. Bisher begann die Linie erst am Nollendorfplatz. Besonders Studierende an der Freien Universität dürften sich freuen, dass sie in Zukunft nicht mehr den Zug wechseln müssen.

Den Angaben zufolge soll voraussichtlich ab dem 7. Mai alle drei bis vier Minuten ein Zug auf dem Hochbahn-Viadukt fahren. Während die U3 unter der Woche alle fünf Minuten verkehre, solle die U1 dauerhaft im Zehn-Minuten-Takt rollen, hieß es von der BVG. Nur am späten Abend und im Nachtverkehr werde die Linie 3 wieder verkürzt. Das Land Berlin habe das neue Verkehrskonzept bei der BVG bestellt, erklärte der Senat.

Quelle: dpa

