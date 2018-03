Kendo-Kämpfer ermitteln deutsche Meister: Jubeln verboten

Ein besonderer Sport präsentiert sich am Wochenende in Berlin. Die besten deutschen Kendo-Kämpfer ermitteln am Samstag beim VfL Tegel ihre Meister. Kendo ist vom ursprünglichen japanischen Schwertkampf abgeleitet und besitzt mit seiner medidativen Grundlage und den ausgefeilten Kampftechniken mit einem bis 1,15 Meter langen, 500 Gramm schweren Bambusschwert besondere Faszination. Bei den Männern ist es bereits das 47., bei den Frauen das 28. nationale Einzel-Championat.

Kendo-Kämpfer tragen lange blauschwarze Kittel, eine vergitterte Gesichtsmarke, Brustpanzer, Handschuhe, Schurz und Kopftuch. Zwei sauber gesetzte Treffer auf den erlaubten Körperregionen entscheiden ein Vier-Minuten-Duell. Jubel nach einem eigenen Punkt ist verboten.

In Berlin gibt es sieben Vereine, die sich diesem besonderen Sport widmen, in denen auch eine Reihe von Japanern mit Wahlheimat in der Hauptstadt aktiv sind. Titelverteidiger sind Dance Yokoo (München/Frauen) und Hiroyuki Ohno (Frankfurt). Die WM in diesem Jahr findet im September in Südkorea statt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 7. März 2018 13:40 Uhr

Quelle: dpa

