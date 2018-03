dpa

Umbau des Raubtierhauses im Zoo beginnt

Mehr Platz für Löwe, Leopard und Jaguar: Im Berliner Zoo hat der rund acht Millionen Euro teure Umbau des Raubtierhauses begonnen. Bis August 2019 sollen in dem bestehenden Gebäude die Gitter weichen und durch Glasscheiben ersetzt werden, kündigte Zoodirektor Andreas Knieriem am Mittwoch an. Lieblos geflieste Boxen sollen sich in großzügigere und naturnähere Gehege wandeln. Auch auf den Außenanlagen erhielten die Raubtiere neue Spielräume, statt Gittern werde es Netzkonstruktionen geben. Die Kritik am heutigen Raubtierhaus, das noch aus den 1970er Jahren stammt, sei berechtigt, sagte Knieriem. «Es sieht alt aus, auch wenn es nicht alt ist.» Der schrittweise Umbau sei aber aufwendiger als ein Neubau.

