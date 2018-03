Entflohener Häftling soll in Belgien gefasst worden sein

Berlin (dpa/bb) - Nach seiner spektakulären Flucht aus der Berliner Strafanstalt Tegel soll ein 24-Jähriger in Belgien bei einem Diebstahl erwischt und festgenommen worden sein. Derzeit werde noch die Identität des Mannes überprüft, twitterte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Mittwoch. Zuvor hatte die «B.Z.» online darüber berichtet. Wie der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft sagte, soll der Mann mit einem europäischen Haftbefehl nach Berlin zurückgeholt werden. Der 24-Jährige wurde demnach bereits Mitte Februar gefasst, allerdings unter einem Aliasnamen.

Das Fehlen des Häftlings war am 8. Februar bemerkt worden. Er hatte eine Attrappe von sich aus Kleidung, Stoffresten und Toilettenpapier samt Mütze gebastelt und ins Zellenbett gelegt. Es wurde damals vermutet, dass er sich in einem Lastwagen verstecken und so aus dem Gefängnis entkommen konnte.