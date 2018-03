Kleinbus kommt von Fahrbahn ab: Ein Schwerverletzter

Auf der Autobahn 2 im Kreis Potsdam-Mittelmark hat es einen Glätteunfall mit einem Schwerverletzten gegeben. Ein Kleinbus war am späten Dienstagabend zwischen Ziesar und Wollin rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Mann wurde schwer verletzt, fünf weitere Menschen blieben unverletzt. Während der Bergungsarbeiten war die A2 in Richtung Berlin gesperrt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 7. März 2018 06:50 Uhr

Quelle: dpa

