dpa

52. Internationale Tourismus-Börse geöffnet

Die 52. Internationale Tourismus-Börse (ITB) in Berlin ist geöffnet. Zum Auftakt ihres Rundgangs schnitten der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ein Band durch. Mecklenburg-Vorpommern ist in diesem Jahr Partnerland der ITB. Die ersten drei von fünf Messetagen sind dem Fachpublikum vorbehalten, am Samstag und Sonntag haben dann auch Privatleute Zutritt. Im vorigen Jahr kamen insgesamt 169 000 Besucher zur ITB.

Am ersten Tag wird traditionell die Prognose zum weltweiten Reiseverhalten vorgestellt. Außerdem stellt die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen am Mittwoch ihre umfangreiche Reiseanalyse zu den deutschen Touristen vor.

Letzte Änderung: Mittwoch, 7. März 2018 10:50 Uhr

Quelle: dpa

