Kleinbus prallt gegen Polizeiwagen: Polizistin verletzt

Ein Kleinbus ist am Dienstagabend in Berlin-Friedrichshain mit einem Polizeiauto zusammengeprallt. Dabei sei eine Polizistin verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zu dem Unfall kam es demnach in der Wedekindstraße. Mehrere Medien berichteten, dass der Kleinbus zuvor gestohlen worden sei und der Fahrer nach der Kollision geflohen sei. Diese Angaben konnte der Sprecher zunächst nicht bestätigen.

