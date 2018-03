Gestohlener Kleinbus prallt gegen Polizeiauto

Der Kleinbus, der in Berlin-Friedrichshain mit einem Polizeiauto zusammengestoßen ist, war gestohlen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Bei dem Unfall war am Dienstagabend eine 26 Jahre alte Polizistin schwer verletzt worden. Zwei Unbekannte hatten den Wagen von einem Parkplatz in der Rüdersdorfer Straße gestohlen. Sie fuhren in Richtung Wedekindstraße und missachteten dabei ein Stoppschild. Der Wagen prallte mit dem Einsatzwagen zusammen, der aus Richtung der Straße der Pariser Kommune kam. Die beiden Unbekannten flüchteten zu Fuß.

Letzte Änderung: Mittwoch, 7. März 2018 09:00 Uhr

Quelle: dpa

