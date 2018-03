Auf Übungsplatz verunglückter Soldat in Hessen stationiert

Der bei einem Verkehrsunfall auf dem Truppenübungsplatz Klietz ums Leben gekommene Bundeswehr-Soldat war in Hessen stationiert. Der 24-Jährige habe zum Bataillon Elektronische Kampfführung 932 im nordhessischen Frankenberg gehört, sagte ein Sprecher des Kommandos Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr in Bonn am Dienstag. Ein 28 Jahre alter Soldat der Einheit wurde bei dem Unfall am Montag schwer verletzt. Zuerst hatte die «Hessische Niedersächsische Allgemeine» über die Identität der verunglückten Soldaten berichtet.

Die beiden Soldaten waren am Montagmorgen vermutlich auf eisglatter Straße mit einem Munitionstransporter gegen einen Baum gefahren. Zu den genauen Hintergründen ermittelten Polizei und Feldjäger, sagte der Sprecher. Ein Gutachter sei eingeschaltet worden. Was genau Gegenstand der Übung auf dem Truppenübungsplatz an der Grenze von Sachsen-Anhalt und Brandenburg war, konnte der Sprecher nicht sagen.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. März 2018 16:00 Uhr

Quelle: dpa

