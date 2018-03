Brandenburger CDU erwägt längeren Betrieb von Tegel

Das Debakel um den Berliner Großflughafen BER führt zu immer weiteren Wendungen. Brandenburgs CDU will jetzt prüfen lassen, Berlin-Tegel befristet länger zu betreiben.

Potsdam (dpa/bb) - Die Brandenburger CDU will einen längeren Betrieb des Berliner Flughafens Tegel rechtlich prüfen lassen. Die bisherige Regelung im Planfeststellungsbeschluss, wonach Tegel innerhalb von sechs Monaten nach der Eröffnung des Großflughafens BER schließen muss, sei zu starr, sagte CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben am Dienstag in Potsdam. Die rechtspopulistische AfD unterstützt die Brandenburger Volksinitiative für einen dauerhaften Erhalt von Tegel, die am Vortag von FDP und Freien Wählern vorgestellt worden war.