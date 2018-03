Füchse: Noch ein Sieg für Final Four ist «großes Ziel»

Bob Hannings Ansage war trotz des Abgangs von Torjäger Petar Nenadic und dem schwachen Start nach der Winterpause deutlich. «Wir wollen in beide Final-Four-Turniere einziehen. Daran muss sich die Mannschaft messen lassen.» Der Manager des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin meinte damit die Wettbewerbe im EHF- und DHB-Pokal. Im nationalen Cup-Wettbewerb brauchen die Füchse hierfür nur noch einen Sieg.

Am Mittwoch (19.00 Uhr) empfangen die Berliner im DHB-Viertelfinale den SC Magdeburg. «Die Teilnahme am Final Four ist für jeden Sportler ein großes Ziel, und wir stehen nur noch einen Schritt davor», sagte Trainer Velimir Petkovic. Mit einem Erfolg zieht der Pokalsieger von 2014 ins Finalturnier am 5. und 6. Mai in Hamburg ein - erstmals seit 2015 wieder.