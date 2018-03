dpa

13-jähriges Kind von Auto angefahren

Ein 13-jähriges Kind ist in Berlin-Charlottenburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind wollte am Montagabend die Kantstraße bei roter Fußgängerampel überqueren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es soll dabei auf sein Handy geschaut und Kopfhörer getragen haben. Ein 30-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste es mit seinem Wagen. Das Kind kam mit schweren Verletzungen an den Füßen in ein Krankenhaus.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. März 2018 08:10 Uhr

Quelle: dpa

