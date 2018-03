dpa

A10 nach Lastwagen-Unfall gesperrt: Lange Staus

Ein Lastwagen-Unfall auf dem südlichen Berliner Ring zwischen den Anschlussstellen Michendorf und Nuthetal hat am Dienstagmorgen im Berufsverkehr für kilometerlange Staus gesorgt. Laut Polizei war der Laster in der Nacht in einer Baustelle gegen die Mittelleitplanke gefahren. Es wurde niemand verletzt, zur Bergung des Fahrzeugs mussten aber beide Fahrtrichtungen der A10 von 7 Uhr an für rund eine Stunde gesperrt werden.

Gegen 8 Uhr wurde die Fahrbahn Richtung Potsdam freigegeben, während die Gegenfahrbahn gesperrt blieb. Zwei Stunden später rollte der Verkehr nach der Bergung des Lkw in Fahrtrichtung Autobahndreieck Potsdam wieder auf allen drei Spuren. In Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) wurde am Vormittag zunächst für zwei der drei Fahrspuren die Sperrung aufgehoben.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. März 2018 13:20 Uhr

Quelle: dpa

