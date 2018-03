dpa

Brennende Fahrzeuge in Berlin-Pankow: Staatsschutz ermittelt

In Berlin-Pankow haben in der Nacht zum Dienstag mehrere Fahrzeuge gebrannt. Anwohner der Vinetastraße hatten einen Feuerschein bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sollen Unbekannte zwei Transporter angezündet haben. Das Feuer griff dann auf zwei weitere Autos über. Alle vier Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Staatsschutz prüft, ob eine politische Tatmotivation vorliegt, da die Transporter zwei Firmen gehören, die im Bereich Sicherheitstechnik aktiv sind. In unmittelbarer Nähe brannte zudem ein Müllcontainer, hier wird ein Tatzusammenhang geprüft.

Wie die Feuerwehr mitteilte, brannten in der Nacht außerdem sechs Autos in der Erich-Lodemann-Straße in Berlin-Plänterwald. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

