Sozial-Therapeutisches Institut feiert 25 Jahre Kinderschutz

Ein Vierteljahrhundert im Dienste des Kinderschutzes: Das Sozial-Therapeutische Institut Berlin-Brandenburg (STIBB) feiert am 14. März sein 25-jähriges Bestehen. In dieser Zeit hat es nach eigenen Angaben mehr als 12 800 Kinder, Jugendliche und Familien beraten und betreut. Dazu kamen 64 800 Stunden vorbeugende Kinderschutzarbeit an Schulen, Horten, Kitas und anderen Einrichtungen, wie das Institut mitteilte. Es war nach eigener Darstellung im März 1993 die erste und einzige Kinderschutzeinrichtung ihrer Art in Brandenburg.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. März 2018 05:30 Uhr

Quelle: dpa

