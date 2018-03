Einzelhandel profitiert von vollen Börsen der Verbraucher

Berlin wächst, sei es bei der Zahl der Einwohner oder bei der Beschäftigung. Das freut den Handel. Der Optimismus für 2018 ist groß.

Berlin (dpa/bb) - Ob in Supermarkt, Kiosk oder Baumarkt: Die Berliner haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Geld im Einzelhandel ausgegeben. Der Branchenumsatz legte mit 7,4 Prozent so stark zu wie seit fünf Jahren nicht, wie aus Zahlen des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg vom Montag hervorgeht. Rechnet man die Preissteigerung heraus, bleibt ein Plus von 5,9 Prozent - mehr als doppelt so viel wie im bundesweiten Durchschnitt.