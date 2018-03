WM-Gold stachelt Oldie Kluge an: weiter bis Olympia 2020

Roger Kluge und Theo Reinhardt sorgen mit Gold im Madison für einen glänzenden Abschluss bei den Bahnradsport-Weltmeisterschaften in Apeldoorn. Für den Berliner Oldie Kluge, der sein Geld vor allem als Straßenprofi verdient, eröffnet sich nun eine neue Olympia-Chance.

Apeldoorn (dpa) - Das WM-Gold von Apeldoorn wird für Radprofi Roger Kluge zur ganz besonderen Olympia-Motivation. «Endlich habe ich das Trikot», sagte der 32-Jährige nach dem WM-Triumph mit seinem Berliner Partner Theo Reinhardt im Zweier-Mannschaftsrennen. Schon 2008 bei der WM in Manchester hatte Kluge zusammen mit Olaf Pollack Silber im Madison und Bronze im Scratch (Massenstart) geholt. 2016 wurde er wieder WM-Zweiter im Omnium. Jetzt stand der Wahl-Berliner ganz oben.

Seit 2007 gehört der gebürtige Eisenhüttenstädter Kluge zur deutschen Bahn-Nationalmannschaft, verdient aber zugleich als Straßenfahrer sein Geld. Bis Ende 2018 steht er beim australischen Team Mitchelton-Scott unter Vertrag. Jetzt sieht der Oldie für sich eine neue Chance: Die Entscheidung des Weltverbandes, Madison zurück ins Olympia-Programm zu holen, hatte die Idee von einem Start 2020 in Tokio geweckt. Mit dem 27 Jahren alten Reinhardt, 2013 schon WM-Dritter, war schnell ein Partner gefunden. Im erst dritten gemeinsamen Rennen standen beide gleich ganz oben auf dem Podium.

«Mir fehlen gerade die Worte. Ich war sehr, sehr nervös - Roger hat die Hauptlast getragen», sagte Reinhardt nach dem WM-Sieg. Es war eine Demonstration der Stärke. Kluge/Reinhardt siegten nach einem Rundengewinn und fünf Sprint-Wertungen mit der Maximal-Punktzahl vor Spanien und Australien. «Theo wäre mein Wunschpartner für die Olympischen Spiele in Tokio», sagte Kluge. Schon am Tag nach seinem ersten WM-Titel reiste er in ein Team-Trainingslager nach Girona (Spanien), um sich für die Straßensaison fit zu machen.