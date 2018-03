dpa

Verwaltungsgericht erlaubt Fluglärm-Protest

Das Potsdamer Verwaltungsgericht hat den Weg für eine Protestaktion von Fluglärmgegnern am Brandenburger Landtag freigemacht. Die 3. Kammer gab am Montag einem Eilantrag der Initiativen gegen eine Auflage der Polizei statt. Nach der Gerichtsentscheidung dürfen die Fluglärmgegner bei ihrer Aktion auch die Schlossfassade mit einer Video-Installation illuminieren. Landtagspräsidentin Britta Stark hatte dies mit Verweis auf die Hausordnung abgelehnt, nach der politische Kundgebungen im und am Landtagsgebäude nicht gestattet seien. Daraufhin hatte die Polizei die Auflage für die Versammlung der Fluglärmgegner erteilt.

Letzte Änderung: Montag, 5. März 2018 13:20 Uhr

