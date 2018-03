Zur Landtagswahl wäre auch Abstimmung über Tegel möglich

Die Anhänger des Flughafens Tegel machen weiter Druck: Nach dem Votum der Berliner könnten nun womöglich auch die Brandenburger für den Weiterbetrieb stimmen.

Potsdam (dpa/bb) - Im Herbst 2019 könnte es parallel zur Landtagswahl in Brandenburg einen Volksentscheid über die Offenhaltung des Berliner Flughafens Tegel geben. Zunächst solle am 24. März der offizielle Startschuss für eine Mobilisierung zur Volksinitiative fallen, sagte der Vorsitzende des Vereins «Brandenburg braucht Tegel», der FDP-Politiker Lars Lindemann, am Montag in Potsdam.