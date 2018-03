Petkovic nach Anaitasuna-Sieg: «Haben Charakter gezeigt»

Allgemeine Zufriedenheit herrschte bei Handball-Bundesligist Füchse Berlin nach dem deutlichen 34:23-Heimsieg im EHF-Pokal gegen die Spanier von Helvetia Anaitasuna. «Das war ein Pflichtsieg für uns», sagte Trainer Velimir Petkovic. Eine solide Leistung reichte den Berlinern für den dritten Sieg im vierten Gruppenspiel.

Bereits in der ersten Halbzeit hatte eine deutliche Führung für klare Verhältnisse gesorgt. So konnte Petkovic viel durchwechseln und den Reservisten mehr Spielzeit geben. «Das war unser Ziel. Unser Programm ist wirklich schwer. Das ist eine enorme Belastung für die Stammspieler», sagte Kapitän Petr Stochl. Schon am Mittwoch kämpfen die Füchse in eigener Halle gegen den SC Magdeburg um den Einzug ins Final Four im nationalen Pokal.