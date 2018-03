Sieg gegen Bremerhaven: Eisbären Berlin sichern Platz zwei

Die Eisbären Berlin haben am letzten Hauptrundenspieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den zweiten Tabellenplatz verteidigt und sich damit auch die Teilnahme an der Champions Hockey League (CHL) in der kommenden Saison gesichert. Am Sonntag gewannen die Berliner gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 6:1 (2:0, 3:0, 1:1). Kapitän André Rankel steuerte drei Treffer zum ungefährdeten Heimsieg bei, die übrigen Torschützen waren Sean Backman, Frank Hördler und Mark Olver.

«Wir haben heute sehr gut gespielt, gerade offensiv», sagte Rankel. «Für uns war sehr wichtig, dass das Powerplay nach der Olympia-Pause besser wird. Das hat heute wieder sehr gut geklappt.» Durch seinen Hattrick stieg der 32 Jahre alte Angreifer mit nun 226 Treffern zum neuen DEL-Rekordtorschützen des Clubs auf: «Das ist schon etwas Besonderes. Der Puck vom heutigen Spiel wird einen Ehrenplatz bekommen», sagte er.

Vor 14.200 Zuschauern in der erneut ausverkauften Arena am Ostbahnhof hatten die Gastgeber von Anfang an wenig Mühe mit dem Tabellensiebten, der auf einige Stammspieler verzichten musste. Backman und Hördler trafen im Auftaktdrittel, als die Berliner in Überzahl spielten, Rankel baute den Vorsprung kurz nach der ersten Pause aus.

Die Gäste beschäftigten Eisbären-Torhüter Petri Vehanen nun etwas häufiger, auch die nächste Treffer erzielten aber die Berliner: Erst war Olver erfolgreich, dann erzielte Rankel jeweils im Powerplay sein zweites und drittes Tor. Nachdem die Eisbären vier Mal in Überzahl getroffen hatten, nutzten auch die Bremerhavener ein Powerplay: Rylan Schwartz besorgte den Endstand.

