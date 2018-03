ALBAs Saibou: «Haben unsere Optionen genutzt»

Der Tabellenzweite aus der Hauptstadt dominierte dank starker Teamleistung das Verfolgerduell gegen Bayreuth. Mit Saibou ragte aber dennoch ein Spieler heraus.

Berlin (dpa/bb) - Rundum zufriedene Gesichter gab es bei Basketball-Bundesligist ALBA Berlin am Samstag nach dem starken 100:68-Erfolg im Verfolgerduell gegen medi Bayreuth. «Wir haben Ehrgeiz gezeigt und mit einer guten Intensität agiert», freute sich Trainer Aito Garcia Reneses. «Wir haben Situation für Situation gut gelesen und unsere Optionen genutzt», ergänzte Joshiko Saibou.

Nachdem die Berliner Bayreuth schon vor zwei Wochen im Pokalhalbfinale deutlich geschlagen hatten (96:74), erwarteten alle nun ein deutlich engeres Spiel. Aber das Gegenteil war der Fall. Und das hatte für Manager Marco Baldi auch mit diesem vorangegangenen Spiel zu tun. «Die sind in das Pokalspiel mit einer Riesen-Erwartung hineingegangen, und dann hatten sie keine Chance. Und als wir jetzt defensiv intensiver geworden sind, kam dieses Bild zurück. Das war für die ein Déjà-vu», glaubte der Manager.

Der Nationalspieler ist derzeit in einer blendenden Form. Schon bei den Länderspielen gegen Serbien und Georgien konnte der Berliner Point Guard überzeugen. «Ich freue, mich, das es gerade so gut läuft. Wichtiger war aber, dass wir als Team gut zusammen gespielt haben», gab er sich bescheiden. Baldi freute es besonders, dass sich mit Saibou auch Spieler aus der vermeintlichen zweiten Reihe in den Vordergrund spielen. «Es sind nicht nur die, die sonst die Kastanien aus dem Feuer holen», sagte er.