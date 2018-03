dpa

Lustenbergers: Abschied würde «extrem schwerfallen»

Fußball-Profi Fabian Lustenberger ist Hertha BSC sehr ans Herz gewachsen. «Sollte irgendwann der Moment kommen, dass ich von Hertha weggehe, würde mir das extrem schwerfallen», sagte er im Interview des «Tagesspiegel» (Samstag). Der Schweizer spielt seit knapp elf Jahren für den Hauptstadtclub und war zwischenzeitlich Kapitän. Der 29-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis 2019, weiß aber um die Schnelllebigkeit des Geschäfts. «Vielleicht bin ich in ein, zwei Jahren bei Hertha nicht mehr erwünscht - was ich nicht hoffe. Ich bin froh, dass es im Moment so gut für mich läuft», sagte Lustenberger.

Zu seinem zehnjährigen Jubiläum habe er vom Verein «viel Anerkennung, ein eingerahmtes Bild und auch eine Uhr» bekommen. Die Medienabteilung erfreute den Defensivspieler mit alten Videos und seiner ersten Pressekonferenz. «Als ich mich da gesehen habe - Wahnsinn. Ich fand das super, habe mich sehr gefreut und mich bei der Medienabteilung mit einer Runde Pizza bedankt», erzählte Lustenberger.

In seinen langen Zeit bei der Hertha ist Lustenberger Stürmer Marko Pantelic besonders im Gedächtnis geblieben. «Der Typ war Wahnsinn, ein Phänomen. Aber nur positiv», sagte der Schweizer: «Samstag hat er gespielt und jedes Mal gefühlt zwei Tore geschossen, Sonntag war er beim Auslaufen. Montag, Dienstag, Mittwoch in der Reha, Donnerstag ist er gelaufen, Freitag Abschlusstrainig, Samstag gespielt und getroffen - unglaublich wirklich.»

