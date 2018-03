dpa

Friedlicher Protest gegen türkische Offensive in Nordsyrien

Mehrere Tausend Menschen haben sich in Berlin-Mitte an einer Großdemonstration gegen den Angriff des türkischen Militärs auf das Kurdengebiet Afrin im Norden Syriens beteiligt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, zog die Demo am Samstagnachmittag vom Neptunbrunnen am Alexanderplatz zum Brandenburger Tor. Der Protest verlief zunächst überwiegend störungsfrei. Das Bündnis für Demokratie und Frieden in Afrin hatte zu der Demonstration aufgerufen, zu der 30 000 Teilnehmer angemeldet waren. Weil noch weitere Kundgebungen stattfanden, war die Polizei mit insgesamt 1800 Beamten im Einsatz.

Letzte Änderung: Samstag, 3. März 2018 16:00 Uhr

Quelle: dpa

