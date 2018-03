dpa

Brandenburger Verein: Volksinitiative für Flughafen Tegel

Nach dem Berliner Volksentscheid für die Offenhaltung des Flughafens Tegel will ein Verein in Brandenburg eine entsprechende Volksinitiative starten. Der Verein «Brandenburg braucht Tegel», werde die Volksinitiative voraussichtlich im Frühjahr auf den Weg bringen, kündigte der fraktionslose Landtagsabgeordnete Péter Vida (BVB/Freie Wähler) am Samstag an. Zuvor will Vida in der kommenden Woche einen Antrag zum Weiterbetrieb von Tegel auch nach einer Inbetriebnahme des Hauptstadtflughafens BER in den Brandenburger Landtag einbringen.

Weitere Einzelheiten zu dem Vorstoß will Vida am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem FDP-Landesvorsitzenden Axel Graf von Bülow und dem FDP-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, vorstellen. Getragen werde der Verein insbesondere von Anwohnern des BER und Unterstützern des Berliner Volksentscheids.

Bei dem von der Berliner FDP initiierten Volksentscheid hatte mit gut 56 Prozent eine Mehrheit der Wähler für die Offenhaltung von Tegel votiert. Von dem schnell erreichbaren Flughafen könnten die nördlich der Hauptstadt gelegenen Landkreise enorm profitieren, betonte Vida. Und die südlich gelegenen Landkreise könnten nur mit Tegel darauf vertrauen, dass am BER keine dritte Startbahn errichtet werde.

