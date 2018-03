dpa

Union-Stürmer Polter fällt mit Achillessehnen-Riss lange aus

Union-Torjäger Sebastian Polter hat sich beim Warmlaufen vor dem Zweitliga-Spiel seiner Elf gegen Kaiserslautern verletzt und fällt länger aus. Bei dem Stürmer wurde eine Achillessehnen-Riss diagnostiziert, wie der Berliner Verein mitteilte. Diesen Befund hatte eine sofort vorgenommene Ultraschall-Untersuchung in Kaiserslautern ergeben, wo der 1. FC Union am Freitag eine 3:4-Niederlage kassiert hatte. Über die Therapie werde nach weiteren Untersuchungen an der Charité in Berlin entschieden, ließ der Verein wissen.

