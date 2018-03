Glücklose Berliner kassierten 3:4-Niederlage auf Betzenberg

Keine Chance gegen die «Roten Teufel»: Der 1. FC Union Berlin bleibt auch im siebten Anlauf auf dem Betzenberg in Kaiserslautern erfolglos und kassiert in einem völlig verrückten Spiel eine 3:4-Niederlage.

Kaiserslautern/Berlin (dpa) - Auch im siebten Anlauf war am Betzenberg für Union in einem völlig verrückten Spiel nichts zu holen. Gegen das Tabellen-Schlusslicht der zweiten Fußball-Bundesliga kassierte der 1. FC Union am Freitag eine 3:4 (1:2)-Niederlage, die für die Gastgeber im Abstiegskampf Gold wert ist. Die Berliner, die ständig einem Rückstand hinterherliefen, träumten vergeblich vom theoretisch möglichen Sprung auf den dritten Tabellenrang.