Fünf Russen Favoriten bei den Eisspeedway-WM-Läufen

Die fünf russischen Starter sind beim fünften und sechsten WM-Lauf im Eisspeedway am Wochenende im Berliner Horst-Dohm-Eisstadion die großen Favoriten. Der amtierende Weltmeister und aktuell Führende Dmitri Koltakow erwartet bei den Wettkämpfen wegen der klirrenden Kälte «schnelles, rauhes und ausgefahrenes Eis, wie wir es zu Hause gewohnt sind». Das sei vielleicht «ein kleiner Vorteil für die russischen Teilnehmer, aber wir haben hier die Besten der Welt am Start und die müssen mit allen Bedingungen zurecht kommen», sagte Koltakow am Freitag.

16 Fahrer sind am Samstag und Sonntag am Start. In Berlin fehlt der verletzte Günther Bauer (Reit im Winkl), so dass mit Johann Weber (Mitterdarching) und den für die Eisspeedwayunion Berlin fahrenden und per Wild Card ins Feld gerückten deutschen Meister Max Niedermaier nur zwei deutsche Asse im Hauptfeld stehen.

Die seit fünf Jahren von der Eisspeedway-Union organisierte Veranstaltung muss ohne öffentliche Gelder auskommen und finanziert sich aus Sponsorengeldern. Die Organisatoren kritisierten am Freitag die «mangelhafte Kooperation» mit dem Deutschen Motorsportverband DMSB.

Letzte Änderung: Freitag, 2. März 2018 17:40 Uhr

Quelle: dpa

