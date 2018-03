dpa

Champions-League: Moculescu mit Berlin gegen Friedrichshafen

In der Volleyball-Champions-League kommt es in der Runde der besten zwölf Teams zum brisanten Duell der beiden deutschen Branchenführer BR Volleys und VfL Friedrichshafen. Das ergab die Auslosung am Freitag beim europäischen Volleyball-Verband (CEV) in Luxemburg. Der besondere Aspekt: Trainer Stelian Moculescu, der von 1997 bis 2016 den Club vom Bodensee zu 27 Titeln geführt hatte, ist seit knapp drei Wochen Chefcoach des Erzrivalen aus Berlin.

Das Hinspiel findet am 14. März in Berlin statt. Am 22. März steigt die zweite Begegnung in Friedrichshafen. Der deutsche Meister BR Volleys hatte sich am vergangenen Mittwoch durch einen 3:2-Heimsieg über den polnischen Verein Jastrzebski Wegiel als einer der besten drittplatzierten Mannschaften aus den fünf Vorrundengruppen für die K.o.-Runde qualifiziert. Vizemeister und Pokalsieger VfB Friedrichshafen setzte sich in der Gruppe B als Gruppenerster mit 17 von 18 möglichen Punkten souverän durch.

