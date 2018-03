dpa

Hertha beendet die Saison mit sieben Samstag-Spielen

Hertha BSC wird die letzten sieben Spiele der Saison immer an einem Samstag austragen. Das ergab die Ansetzung der Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag. Der Berliner Fußball-Bundesligist empfängt am Ostersamstag (31. März/20.30 Uhr) den VfL Wolfsburg. Die Heimspiele gegen den 1. FC Köln (14. April) und gegen den FC Augsburg (28. April) sowie die Auswärtspartien gegen Borussia Mönchengladbach (7. April) und gegen Eintracht Frankfurt (21. April) werden jeweils um 15.30 Uhr angepfiffen.

An den letzten beiden Spieltagen wird ohnehin parallel am Samstagnachmittag gespielt. Dabei tritt Hertha in Hannover (5. Mai) und zu Hause gegen RB Leipzig (12. Mai) an.

