Folgen von Stahl-Strafzöllen für Brandenburg noch unklar

Die Folgen der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte für das Land Brandenburg sind nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Potsdam noch unklar. Derzeit gebe es nur das politische Statement von Trump, aber keine Aussagen, welche Erzeugnisse im Einzelnen betroffen sein könnten, sagte eine Sprecherin am Freitag. Umfassende Zölle würden vor allem zu erheblichen negativen Auswirkungen für die USA selbst führen und dort die Preise für Produkte aus Stahl erhöhen.

In Brandenburg hat die Stahlindustrie mehrere Standorte, darunter in Brandenburg an der Havel und in Eisenhüttenstadt. Die Bundesregierung hatte erklärt, die Zölle würden die internationalen Handelsströme der deutschen Stahl- und Aluminiumindustrie empfindlich treffen.