Brand in Charlottenburg: Feuerwehr rettet Menschen vom Dach

Die Berliner Feuerwehr hat mehr als 30 Menschen aus einem brennenden Hotel in Sicherheit gebracht. Im vierten Obergeschoss des Hauses in der Kaiser-Friedrich-Straße war aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

«Wir haben mehrere Menschen vom Dach gerettet, weil sie nicht mehr durch das Treppenhaus in Freie gelangen konnten», sagte ein Feuerwehrsprecher. Darüber hinaus seien 30 Menschen aus dem Haus in einen Bus gebracht wurden. Verletzt wurde niemand.

Das Hotel vermietet dem Sprecher zufolge Ferienwohnungen. Eine Pension grenzt an das Gebäude an. Es habe die Gefahr bestanden, dass die Flammen auf die umliegenden Häuser übegreifen. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an, das Feuer war aber unter Kontrolle. Die Feuerwehr war mit 25 Fahrzeugen und 80 Einsatzkräften angerückt. Das Großaufgebot habe eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert, sagte der Sprecher.