Vor Verfolgerduell: ALBA-Trainer Aito warnt vor Bayreuth

Knapp zwei Wochen nach dem verlorenen Pokalfinale gegen Bayern München und der anschließenden Länderspielpause geht für ALBA Berlin der Alltag in der Basketball-Bundesliga weiter. Am Samstag empfangen die Berliner im Verfolgerduell medi Bayreuth (18.00 Uhr). Der Tabellenzweite aus der Hauptstadt hatte die Franken im Pokalhalbfinale mit 96:74 überrannt.

Diesen deutlichen Sieg sieht Trainer Aito Garcia Reneses aber überhaupt nicht als Vorteil. «Das wir sie so deutlich geschlagen haben, macht es nicht einfacher. Die Versuchung ist nun groß, diesen Gegner zu unterschätzen», warnte der Spanier. Das will Aito unbedingt vermeiden. «Dieser Sieg spielt keine Rolle mehr. Man kann das ja nicht einfach wiederholen. Und Bayreuth wird aus seinen Fehlern gelernt haben», fügte Flügelspieler Luke Sikma an.