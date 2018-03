Füchse wechselhaft: «Uns fehlt ein bisschen Konstanz»

Den Füchsen Berlin bleibt nach der Umbruchphase im Winter wenig Zeit zur Findung. Nur drei Tage nach dem hart erkämpften 25:22 beim TBV Lemgo muss der Handball-Bundesligist am Sonntag (15.00 Uhr) im EHF-Pokal gegen Helvetia Anaitasuna aus Spanien antreten. «Man hat gesehen, dass uns noch ein bisschen Konstanz fehlt», sagte Manager Bob Hanning nach dem durchwachsenen Auftritt in Ostwestfalen.

Trainer Velimir Petkovic musste nach der EM-Pause mit drei neuen Spielern arbeiten und auf den Abgang von Torjäger Petar Nenadic sowie die Ausfälle der Nationalspieler Fabian Wiede und Paul Drux reagieren. «Wir müssen jetzt noch mehr Spieler in unser Spiel integrieren, was natürlich sehr schwierig ist», verdeutlichte Hanning. Immerhin konnte der Coach Rückraumspieler Wiede nach seiner dreiwöchigen Schulterverletzung einige Minuten in Lemgo einsetzen.

Wie schon in den vorausgegangenen Partien wechselten sich bei den Füchsen gelungene mit schwachen Phasen ab. «Den Kräfteverschleiß mit den vielen Spielen merkt man schon, ich habe das in der zweiten Halbzeit gespürt», sagte Nationalspieler Steffen Fäth, der mit sieben Toren maßgeblich am fünften Pflichtspielsieg in Serie beteiligt war und die Berliner zurück auf Tabellenplatz zwei führte.