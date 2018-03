Union braucht Sieg in Kaiserslautern zum Weiterträumen

Nur drei Punkte abstand zum dritten Relegationsplatz: Der 1. FC Union träumt weiter vom Aufstieg. Nur bei einem Sieg am Freitag beim Schlusslicht in Kaiserslautern kann in Köpenick weitergeträumt werden.

Berlin (dpa/bb) - Am Freitagabend (18.30 Uhr) tritt der 1. FC Union Berlin beim 1. FC Kaiserslautern an - beide Mannschaften benötigen dringend einen Sieg. Das Hinspiel am 25. September war eine eindeutige Sache. Union gewann mit 5:0.

AUSGANGSLAGE: Der FCK ist nach wie vor Tabellenletzter, hat aber noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Union muss siegen, um seine Position im Aufstiegsrennen um Platz drei verbessern zu können. Aktuell beträgt der Rückstand drei Zähler zum Relegationsplatz - und manche träumen in Köpenick weiter vom Aufstieg.

PERSONAL: Fast alle Spieler im Union-Kader sind fit. Nur Verteidiger Fabian Schönheim (Knieoperation) und Offensivspieler Kenny Prince Redondo (Aufbautraining nach Knieoperation) kommen für das Auswärtsspiel in Kaiserslautern nicht in Frage.

ZITAT: Trainer André Hofschneider: «Wir können darauf keinen Einfluss nehmen, dass Kiel elf Spiele in Folge nicht gewonnen hat und immer noch Dritter ist. Wir schauen darauf, dass wir unsere besten Ergebnisse erzielen - und das Woche für Woche. Wir gucken auf uns. Wir haben genug Potenzial, um erfolgreich zu sein.»

BESONDERES: Union konnte in dieser Serie keines seiner letzten sechs Auswärtsspiele gewinnen. Auf dem Betzenberg gab es bei bislang sechs Anläufen auch noch keinen Sieg. Unions Ex-Kapitän Benjamin Kessel trägt seit dieser Spielzeit das FCK-Trikot.

Quelle: dpa

