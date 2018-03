dpa

Frau von Lastwagen lebensgefährlich verletzt

Erneut ist in Berlin ein Mensch von einem nach rechts abbiegenden Lastwagen lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei erfasste am Donnerstagnachmittag an der Ecke Tempelhofer Damm/Ullsteinstraße ein Laster eine 83 Jahre alte Fußgängerin. Für beide sollen die Ampeln Grün angezeigt haben. Die Seniorin wurde sofort im Krankenhaus operiert, der Lkw-Fahrer kam mit einem Schock in eine Klinik. Auch eine Zeugin erlitt einen Schock, Rettungskräfte behandelten sie ambulant am Unfallort. Dort, im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, kam es rund drei Stunden infolge der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme zu Sperrungen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. März 2018 21:20 Uhr

