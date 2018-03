dpa

Max Niedermaier verteidigt Eisspeedway-DM-Titel

Berlin (dpa/bb) – Der Edlinger Max Niedermaier hat seinen deutschen Meister-Titel am Donnerstag bei klirrender Kälte im Horst-Dohm-Eisstadion in Berlin erfolgreich verteidigt. Der für das Berliner Team Eisspeedway Union startende 39-Jährige gewann alle fünf Läufe und verwies mit 15 Maximalpunkten wie im Vorjahr Hans Weber (Schliersee/ 14 Punkte) auf Rang zwei. 16 Fahrer waren am Start.

Die nationalen Titelkämpfen fanden zum Auftakt des 45. Berliner Eisspeedway-Wochenendes statt, dessen Höhepunkte am Samstag (ab 1700 Uhr) und Sonntag (ab 1400 Uhr) zwei Grand Prix sind, die für die WM-Einzelwertung zählen. Favoriten auf die Podestränge sind dabei die russischen Stars, die die Sportart seit Jahrzehnten beherrschen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. März 2018 20:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen