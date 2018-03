dpa

Grippe-Zahlen steigen weiter an: Mehr als 900 neue Fälle

Die Grippe in Brandenburg breitet sich mit hohem Tempo weiter aus. In der achten Kalenderwoche wurden 917 neue Fälle gemeldet, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Potsdam mitteilte. In der Vorwoche waren es nach aktualisierten Daten erst 700 Fälle.

Seit Jahresbeginn summieren sich die gemeldeten Grippefälle damit bereits auf 3300. Zum Vergleich: Im bereits schweren Grippejahr 2017 wurden insgesamt 4230 Fälle registriert. Damit zeichnet sich bereits ab, dass derzeit eine der schwersten Grippewellen seit Jahren durch Brandenburg rollt.

Die echte Grippe wird von aggressiven Viren hervorgerufen, die jedes Jahr bundesweit zu Tausenden Krankenhauseinweisungen führen. Sie ist nicht mit dem meist harmlosen grippalen Infekt zu verwechseln, der mit Schnupfen und Husten verbunden ist. Die Behörden gehen davon aus, dass zahlreiche Influenza-Erkrankungen nicht gemeldet werden, weil nicht in jedem Fall ein Labor eingeschaltet wird.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. März 2018 16:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen