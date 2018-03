Berlins familienfreundlichste Unternehmen 2018 gesucht

Unter dem Motto «Karriere mit Familie» ist der Berliner Landeswettbewerb «Unternehmen für Familie. Berlin 2018» in seine fünfte Runde gestartet. Das teilte die Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK) am Donnerstag mit. Zusammen mit dem Berliner Beirat für Familienfragen, der Handwerkskammer, dem DGB sowie den Unternehmensverbänden Berlin-Brandenburg sucht der Verband das familienfreundlichste Unternehmen in Berlin. Die Partner suchen gelungene Beispiele für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Bewerbungsfrist des Landeswettbewerbs 2018 läuft vom 1. März bis 30. April 2018.

Quelle: dpa

