Hertha vor Schalke: «Endlich was mitnehmen»

Was beim FC Bayern möglich war, soll auch auf Schalke klappen - und vielleicht noch ein bisschen mehr. Über 13 Jahre hat Hertha BSC nicht in Gelsenkirchen gewonnen. Erst einmal aber löste Trainer Dardai eine Wettschuld ein.

Berlin (dpa) – Das überraschende Remis beim nationalen Branchenführer FC Bayern wirkt noch nach. Der erste Trainingstag nach dem 0:0 in München sei nicht in Ordnung gewesen, berichtete Hertha-Trainer Pal Dardai am Donnerstag. Aber danach hätten seine Profis vom Feier- wieder in den Wettkampfmodus umgeschaltet. «Das war sehr ordentlich. Ich habe ein sehr positives Gefühl. Wir müssen gierig bleiben und Spaß haben. Das ist die Basis für den Erfolg», betonte der Berliner Chefcoach und spendierte als Wetteinlösung bei der Pressekonferenz eine Gulaschsuppe. Ein Journalist hatte den Punktgewinn bei den Bayern vorausgesagt und Dardais Einsatz herausgekitzelt.